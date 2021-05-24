Сбер запустит сервис по долгосрочной аренде автомобилей на срок от полугода до трех лет. Система начнет работать с понедельника, 24 мая. Об этом говорится в сообщении компании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Сервис позволяет клиентам пользоваться автомобилем без серьезных финансовых вложений: для аренды нового авто достаточно оплатить первый арендный платеж и внести небольшой возвратный страховой депозит», — говорится в сообщении. СберАвтоподписка доступна водителям старше 21 года с водительским стажем не менее одного года.

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Как рассказали РБК гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров и глава classified-индустрии «Сбера» (включая «СберАвто») Олег Голубцов, за 2021 год новый сервис планирует привлечь до трех тысяч клиентов. А к 2025-му планирует сдать в аренду порядка 30 тысяч машин и заработать на этом до 25 миллиардов рублей. К тому времени сервис должен начать работать не только в городах-миллионниках, но и в менее крупных регионах. Инвестиции в проект не раскрываются.

Спиров объяснил, что эта услуга для тех, кто хочет пользоваться всегда новым автомобилем и иметь возможность его менять перед истечением гарантийного срока или после появления новых моделей. В целом рынок автомобилей по подписке новый для России.

Ранее в мае стало известно, что Сбер начал выдавать клиентам краткосрочные займы «до зарплаты». Размер займа может составить от одной до 30 тысяч рублей. Стоимость заимствований напрямую не уточняется, но говорится, что при займе в размере 10 тысяч рублей вернуть придется 10170 рублей.