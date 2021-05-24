Эксперт раскрыл неожиданную причину появления прыщей после бритья у мужчин и удивил подписчиков. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользователь с никнеймом chicago.barber, который является парикмахером по профессии, регулярно публикует на своей странице видео с процессом работы. Кроме того, стилист делает обзоры на профессиональные инструменты: например, новые ножницы или электрические бритвы.

На кадрах одного из роликов специалист объяснил, почему у мужчин появляются прыщи и мелкие высыпания после бритья. По словам парикмахера, раздражение связано с волосками, которые скапливаются в зубчиках инструмента, что приводит к размножению бактерий.

Чтобы наглядно продемонстрировать проблему, герой материала опустил бритву в специальный раствор и включил ее. Вскоре из инструмента начало выходить множество забившихся волосков, а раствор почернел от их количества.

Публикация стала вирусной и набрала 24 миллиона просмотров и 3,1 миллиона лайков. Пользователи соцсети принялись обсуждать видео в комментариях. «Теперь я понимаю, откуда у меня берутся прыщи», «Барберам следует вычищать бритвы после каждого клиента», «Какое же счастье, что я девушка», «У меня примерно 20 мелких прыщей, я не знал об этом», «Отправлю это своему парикмахеру», — высказывались они.

В январе косметолог раскрыл причину появления прыщей после Нового года. Алексей Едемский призвал россиян, которые столкнулись с высыпаниями, следить за питанием в течение одного-двух месяцев и отказаться от декоративной косметики. «Злоупотребление едой, чревоугодие — грех, а за грехи надо платить, поэтому прыщи и высыпают на лице», — объяснил дерматолог.