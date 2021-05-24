Дагестанские школьники станцевали в балетных пачках и подверглись травле

В Дагестане школьники из лицея №8 Махачкалы станцевали в балетных пачках на последнем звонке и подверглись травле. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На кадрах видно, что несколько молодых людей в майках исполняют танец «маленьких лебедей» на школьном концерте под одобрительные возгласы и смех зрителей.

Как пишет издание, одним из первых на ролик отреагировал замруководителя отдела просвещения Исламского университета в Дербенте, блогер Иса Газматов. Он отметил, что «Аллах проклял мужчин, подобающих женщинам, и женщин, походящих на мужчин». «Нам тоже в школе говорили делать сценки. Но почему не сказать: "Я мужчина, я такого не сделаю". Кто вы после такого?», — заявил Газматов.

После его критики школьников начали травить в соцсетях. Автор Telegram-канала «Спросите у Расула» призвал в том числе проверить директора лицея и заместителя по воспитательной части на профпригодность.

Бывшие ученики лицея №8 выступили в защиту школьников, станцевавших балет, и опубликовали коллективное письмо. «Танец "маленьких лебедей", который по какой-то причине посчитали оскорбительным, не носил ни публичного, ни уничижительного, ни пропагандистского характера. Это всего лишь камерная школьная сценка... Очень грустно, что в ней, как в темной комнате, углядели черную кошку, которой там нет и никогда не было», — говорится в сообщении.

Как рассказал общественник Булач Чанкалаев, дирекция лицея не знала о сценке и пообещала впредь пресекать подобное. Директор лицея №8 Земифра Алиева не ответила на звонки.