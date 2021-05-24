Стало известно о скором возобновлении авиасообщения России с Египтом

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о возобновлении авиасообщения с Египтом в ближайшее время. Об этом стало известно ТАСС.

Сообщается, что решение о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом было принято 23 мая, во время телефонного разговора глав государств Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Тем не менее, Богданов отметил, что сроки запуска чартерных рейсов будут зависеть от ситуации с коронавирусом в Египте. Министр выразил надежду, что возобновление авиасообщения между аэропортами двух стран состоится в ближайшее время.

Ранее в мае стало известно, что египетский курорт Хургада первым возобновит чартерное авиасообщение с Россией. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), по этому направлению уже согласовано до 13 рейсов в день, а также рейсы из российских регионов. По мнению источников редакции, полеты в Шарм-эль-Шейх на текущем этапе будут регулярными.