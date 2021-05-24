Стали известны подробности о пойманном с расчлененной россиянкой в сумке мужчине

О мужчине, подозреваемом в убийстве и расчленении россиянки, в полицию сообщили жильцы многоквартирного дома в Воронеже. Об этом сообщает «Вести. Воронеж», раскрывая подробности ЧП.

Соседи заметили, как он выносит на лестничную площадку сумку с человеческими фрагментами. Прибывший по вызову участковый задержал подозреваемого с поличным. Остальные части погибшей были найдены в лесу неподалеку от дома, где был пойман мужчина.

В пресс-службе управления МВД по Воронежской области сообщили, что подозреваемый неоднократно судим.

23 мая сообщалось об обнаружении в спортивной сумке расчлененного тела 53-летней россиянки. По подозрению в совершении преступления задержан 61-летний житель Воронежа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».