Американский генерал заявил о новых возможностях для России на Ближнем Востоке

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи рассказал о новых возможностях для России на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, Ближний Восток в широком смысле является зоной соперничества великих держав. Именно поэтому то, что США пересматривают свое военное присутствие в регионе и значительно сокращают его, вероятно, приведет к «появлению пустот», которые смогут использовать Россия и Китай, подчеркнул генерал. В Москве и Пекине осознают, что сокращение присутствия США на Ближнем Востоке поспособствует образованию новых возможностей, в том числе в сфере продажи вооружений, резюмировал он.

При этом Маккензи подчеркнул, что США по-прежнему остаются для ближневосточных государств «приоритетным партнером». Он также отметил то, что после начала работы администрации президента США Джо Байдена Соединенные Штаты пересмотрели дислокацию своих войск за рубежом и объявили о решении полностью вывести войска из Афганистана к 11 сентября текущего года.

Ранее эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», старший научный сотрудник и директор инициативы по диалогу в рамках гражданской дипломатии в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне Рэнда Слим сравнила силы России и США на Ближнем Востоке и описала возможные стратегии американской политики в регионе. «Перед администрацией [президента США Джо] Байдена — это не самая благоприятная для американских интересов площадка. На Ближнем Востоке Вашингтон соревнуется с Пекином и Москвой, которые только усиливают свое влияние в регионе. Если США привлекут соперников к сотрудничеству, к работе над тем, чтобы найти решение затяжных конфликтов (...), это послужит на благо американских интересов», — считает Слим.