В названии модного бренда увидели оскорбление целого народа

Британский модный бренд верхней одежды Timbuktu обвинили в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением) из-за регистрации торговой марки с названием западноафриканского народа Yoruba. Об этом сообщает CNN.

По информации управления интеллектуальной собственности Великобритании, упомянутая марка, базирующаяся в Англии, зарегистрировала товарный знак со словом Yoruba в 2015 году. В воскресенье, 23 мая, владелец африканского культурного центра CultureTree Гбемисола Исими (Gbemisola Isimi) подал заявку на регистрацию торговой марки с названием Yoruba Stars, но ему отказали из-за сходства в наименовании со знаком бренда Timbuktu.

Предприниматель обвинил английскую марку одежды в оскорблении его народа. «Это верх культурной апроприации. Как вы можете претендовать на владение этим названием, которое по праву принадлежит людям с другого континента? Никто не смеет этого делать. Я выяснил, что название моего народа присвоили двое белых британцев с севера Англии. Я буду бороться до последнего и добьюсь справедливости!» — заявил мужчина.

Пользователи сети поддержали Исими в Twitter. «Я не против разнообразия и инклюзивности, но зачем использовать названия этнических групп? Дорогие Timbuktu, будьте добры, откажитесь от этого названия», «Для меня это наглость! Это оскорбительно. Yoruba не для белых!», «Болваны! Только дураки могли так поступить», «Я подам на них в суд», «Вы хоть понимаете, как ужасно вы выглядите после этого? Вы осквернили целый народ», — высказывались они.

Сотрудники Timbuktu пока не дали комментариев по поводу произошедшего.

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