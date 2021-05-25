Производитель популярных йогуртов уйдет из России

Производитель популярных йогуртов — Campina — уйдет с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

Теперь российское подразделение FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность компании Ehrmann. Марка решила сосредоточиться на развитии в других странах.

После завершения сделки бренды Fruttis и «Нежный» будут развиваться под управлением Ehrmann. «Эта сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках», — указали в компании.

Закрытие сделки ожидается в конце июня 2021 года, ее детали пока не уточняются. Сначала сделку должны одобрить контролирующие органы.

В России компания работает с 1992 года, в 1998-м начался выпуск стерилизованного молока на молочном заводе в подмосковном Ступино. В 2000 году там же Campina открыла завод по производству йогуртов, в том числе, Fruttis и «Нежный». Также под брендом продаются детские смеси и молочные продукты для кофе. В 2017 году было начато производство йогуртов Landliebe.