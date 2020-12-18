Крупнейший банк Северной Европы уйдет из России

Nordea Bank, крупнейший по активам банк Северной Европы, уйдет из России. Как сообщается на сайте кредитной организации, принято решение закрыть дочернее предприятие АО «Нордеа Банк».

Nordea намерен сосредоточить свою деятельность в скандинавском регионе. Банк пообещал обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставить комфортные условия для закрытия счетов. Nordea входит в топ-10 самых надежных банков в России по версии Forbes.

Ранее стало известно, что руководители крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG хотят расширять свою деятельность в России. Однако внешние наблюдатели, назначенные Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, призывают банк уйти из России.

Регуляторы предложили Deutsche Bank в том числе не предоставлять услуги россиянам за пределами страны. Ранее бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов дал показания о коррупции в Deutsche Bank.