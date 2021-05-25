Демограф назвал самые депрессивные регионы России

Демограф Алексей Ракша назвал самые депрессивные регионы России. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, Брянская, Орловская, Псковская, Смоленская и Ленинградская области оказались в низу демографического рейтинга страны. Ракша полагает, что миграция в Санкт-Петербург и Москву будет только нарастать.

Демограф считает проблемой массовый отток населения из «депрессивных» областей Центральной России. «Тут виновата экономика: рабочих мест мало, зарплаты низкие. Этим людям еще проще уехать, чем из национальных республик, потому что язык тот же самый, культура та же самая», — отметил специалист.

Ракша заключил, что не видит простых решений для того, чтобы остановить отток населения из областей, которые занимают низкие позиции в демографическом рейтинге России.

Ранее проект «Трезвая Россия» подсчитал, что регионами-лидерами по росту населения в России в этом году стали Чечня, Тува и Ингушетия. Следом идут Дагестан и Ненецкий округ. Москва оказалась на 16-м месте. Последние позиции заняли Ленинградская, Брянская, Орловская, Псковская и Смоленская области.