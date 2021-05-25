Украина обстреляла газопровод и жилые дома в Донецке

Газопровод, электростанция и два жилых дома оказались повреждены из-за обстрела западных окраин Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает ДАН со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ополчения, украинские силовики открыли огонь из 60-миллиметрового миномета в районе 17.30 по московскому времени 24 мая. Пожара в результате попадания в газопровод и электростанцию не возникло, однако без света остались около десятка частных домов.

«Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам: улица Республиканская, 25а (кровля) и улица Луговского, 56/1 (кровля, стены, окна, входные двери», — говорится в сообщении. Сведений о пострадавших и погибших в результате атаки не поступало.

Ранее Украина выступила за проведение нового обмена пленными в Донбассе. Киев захотел вызволить из заключения 285 человек, среди которых 44 военнослужащих. При этом из 90 пленных, которых запросило ополчение, украинские власти подтвердили статус только 15.