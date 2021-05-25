Треть россиян рассказали о снижении доходов

Треть населения России сообщили о снижении доходов в период пандемии коронавируса. О результатах опроса, проведенного Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, рассказал директор Института Михаил Горшков, пишет ТАСС.
Он отметил, что доля населения, которая заявляет о росте расходов, увеличилась в 1,5 раза. При этом каждый пятый россиянин потратил большую часть своих сбережений в пандемию. Об увеличении трат на продукты и лекарства в 2021 году сообщили 55 процентов респондентов.
Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня с 2009 года, поскольку коронавирус усилил давление на стагнирующую экономику. Об этом говорилось в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии. Доходы семей в первом квартале этого года снизились почти на пять процентов по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.
В 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Таким образом, почти четверть россиян можно отнести к категории малообеспеченных.