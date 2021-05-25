Жарящие пасхальный шашлык российские заключенные попали на видео

Прокуратура и ярославское управление ФСИН России начали проверку в связи с распространившимся в сети роликом, где заключенные колонии №2 в Рыбинске жарят пасхальный шашлык на пикнике. Соответствующее видео публикует портал «Ярновости».

На видеозаписи можно увидеть, как осужденные едят шашлык, нанизанный на деревянные палочки, и пользуются мобильными телефонами, что противоречит требованиям режима в исправительной колонии.

В конце января сообщалось, что жители Липецка пожаловались на заключенных колонии, которые жарят шашлыки, пьют водку и играют в мобильные телефоны. После обращений гражданам отвечали, что нарушения устранены, однако история повторялась.

8 октября 2020 года местная жительница направила обращение в региональную прокуратуру, рассказав о вольготной жизни заключенных и игнорировании нарушений администрацией.