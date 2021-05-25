Самая высокооплачиваемая знаменитость снялась в наряде за 1,5 миллиона рублей

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую ранее признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, снялась в наряде за 1,5 миллиона рублей и разозлила пользователей сети. На опубликованную в ее Instagram-аккаунте серию снимков обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах 23-летняя звезда попозировала в черном комбинезоне с короткими рукавами и шнуровкой на животе бренда Versace стоимостью 18,2 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей). Ее образ дополнили серьги за 330 долларов (25 тысяч рублей), туфли на каблуках стоимостью 950 долларов (72,2 тысячи рублей) и сумка за 1475 долларов (112 тысяч рублей) упомянутой марки.

Пользователи сети раскритиковали Дженнер за чересчур дорогостоящий наряд. «Это безумие!», «18 тысяч долларов за комбинезон? Кайли, какого черта?», «Этот комбинезон стоит больше, чем мое обучение», — высказывались они.

Ранее в мае Кайли Дженнер снялась для обложки журнала Tmrw в откровенном наряде. Так, на фото девушка запечатлена в желтом боди с длинными рукавами и высокими сапогами на каблуке с острым носом из искусственного меха. На других снимках этот образ дополняет меховая шапка с вышитым изображением глаз мультипликационного героя Looney Tunes Твитти.