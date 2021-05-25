Омский губернатор обвинил кланы в «нищете» региона

Губернатор Омской области Александр Бурков возложил ответственность за образ нищего региона на местные кланы. Его цитирует издание «Тайга.инфо» со ссылкой на эфир ГТРК «Иртыш».

По его словам, кланы намеренно создавали ощущение, что в области живут очень плохо и нет никаких перспектив для развития. «Они это нагнетали, и у всех сложилось такое впечатление», — объяснил он.

Бурков отметил, что многие отрасли «делились» между определенными силами не в интересах местных жителей. «И когда они со мной столкнулись, приходили ко мне, что-то мудро рассуждали, считаем, что вы должны учесть наше мнение. Я говорил: "Господа, у меня мнение одно: президент, федеральное правительство и омичи"», — рассказал глава региона.

12 мая Александр Бурков в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным назвал главной проблемой области отток населения. По его словам, это продолжается уже второе десятилетие.

В 2018 году Бурков посчитал помехой в развитии экономики региона популярный в 2010-х годах мем «Не пытайтесь покинуть Омск». По его мнению, из-за мема у инвесторов не возникает желания приходить и развивать бизнес в области.

Впервые фраза «Не пытайся покинуть Омск» появилась на сайте закрытого блога «Лепрозорий» в 2010 году. В 2014-м она стала популярна среди жителей города и употреблялась по отношению к памятнику в виде шара на площади Бухгольца, который дважды срывался с постамента и укатывался в разных направлениях.