Губернатор обвинил мем «Не пытайся покинуть Омск» в отпугивании инвесторов

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал о помехах развития местной экономики. Одной из них он посчитал мем «Не пытайся покинуть Омск», сообщает «Московский комсомолец».

«При том меме "Не пытайся покинуть Омск", который существует, конечно, большого желания нет у инвесторов двигаться в регион, где не хватает оптимизма. И еще почему не шли — власть жила в закрытом режиме. Пока я не скажу, что мы привлекательны инвестиционно. В ментальном плане нет такого желания у бизнеса. Хотя поле для вложений инвестиционных достаточно широкое», — заявил он.

В декабре 2017 года Бурков поручил правительству разобраться с высоким уровнем оттока жителей из региона. По его словам, в регионе «не видно перспективы». «Живем в стиле "неуверенной партии": "Так, средне. Еда, вода и что-то из бытовой техники". Конечно, будет бежать молодежь», — отметил врио губернатора.

Впервые фраза «Не пытайся покинуть Омск» появилась на сайте закрытого блога «Лепрозорий» в 2010 году. В 2014-м она стала популярна среди жителей города и употреблялась по отношению к памятнику в виде шара на площади Бухгольца, который дважды срывался с постамента и укатывался в разных направлениях. В июле этого года омский «12 канал» запатентовал фразу в качестве товарного знака.

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