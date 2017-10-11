В Омске пожаловались на отток талантливой молодежи

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков, которого в среду, 11 октября, представили региональным чиновникам и депутатам, назвал человеческий фактор основой для экономического роста региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, к сожалению, остается тенденция оттока населения, талантливой молодежи из Омской области. Уговорами задачу эту не решить. Нужно решать вопросы медобслуживания, образования, экологии, вопросы повышения уровня жизни», — сказал он.

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Бурков подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы «бизнес богател вместе с народом региона». «Не надо рассматривать вопрос, в чьих руках собственность и как ее делить», — добавил политик.

Говоря о своей кадровой политике, Бурков заверил собравшихся, что будет прежде всего опираться на местные кадры.

Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября после того, как отставку его предшественника Виктора Назарова принял президент России Владимир Путин.

Назаров объявил о своей отставке 2 октября. Он попрощался с подчиненными, уточнив, что в Москве будет объявлено об увольнении в течение недели.

Ранее перестановки в губернаторском корпусе затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский край, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.