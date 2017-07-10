Омское ТВ запатентовало фразу «Не пытайтесь покинуть Омск»

Омский «12 канал» запатентовал фразу «Не пытайтесь покинуть Омск» в качестве товарного знака. Об этом сообщает местное издание «БК55».

Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, исключительное право на товарный знак действует до 2025 года. Выяснилось, что заявка была подана еще в 2015 году, а правообладателем значится акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания» (бренд «12 канал»).

Издание также отмечает, что нарушение авторских прав на фразу-мем карается штрафом в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Генеральный директор Александр Малькевич в интервью «БК55» объяснил, что телекомпания подала заявку на регистрацию товарного знака для того, чтобы другие не использовали его в коммерческих целях. Владельцы прав на фразу планируют задействовать ее в продвижении проектов «12 канала».

Фраза «Не пытайтесь покинуть Омск» стала популярна среди жителей города в 2014 году. В частности, она употреблялась по отношению к памятнику в виде шара на площади Бухгольца, который дважды срывался с постамента и укатывался в разных направлениях.