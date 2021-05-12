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Путину доложили о покинувших Омск

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Губернатор Омской области Александр Бурков доложил президенту Владимиру Путину о покинувших Омск. Стенограмма рабочей встречи главы государств с главой региона опубликована на сайте Кремля.

«Самая главная проблема для нашего региона — это отток населения. Он идет уже второе десятилетие. Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тысяч человек», — сказал он.

В ответ президент заметил, что странного в этом ничего нет, а миграция населения связана с условиями жизни.

В 2018 году Бурков посчитал помехой в развитии экономики региона популярный в 2010-х годах мем «Не пытайтесь покинуть Омск». По его мнению, из-за мема у инвесторов не возникает желания приходить и развивать бизнес в области.

Впервые фраза «Не пытайся покинуть Омск» появилась на сайте закрытого блога «Лепрозорий» в 2010 году. В 2014-м она стала популярна среди жителей города и употреблялась по отношению к памятнику в виде шара на площади Бухгольца, который дважды срывался с постамента и укатывался в разных направлениях.

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