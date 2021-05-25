Безработный голодал 33 дня и чуть не умер ради Lamborghini

Житель города Биндура в Зимбабве чуть не умер в результате 33-дневной голодовки, которую он устроил, чтобы заполучить Lamborghini для своей девушки. Об этом сообщает издание Provoker.

27-летний безработный Марк Мурадзира (Mark Muradwzira) решил голодать 40 дней и 40 ночей после того, как его возлюбленная сказала, что мечтает о Lamborghini. Он надеялся, что бог оценит его религиозное рвение и ниспошлет дорогой автомобиль.

Зимбабвийца нашел друг после 33 дней голодовки. Мурадзира был при смерти. Он прятался от людей, чтобы оградить себя от искушения.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас его здоровье восстанавливается.

Многие местные жители, включая епископа церкви, куда вхож Мурадзира, выразили мнение, что лучше бы он устроился на работу и начал зарабатывать и копить деньги. Прихожане церкви попытались скинуться, чтобы осуществить мечту мужчины, но быстро отказались от этой затеи, когда поняли, что самый дешевый автомобиль Lamborghini стоит 400 тысяч американских долларов (29,3 миллиона рублей). Они помогли ему оплатить счет за лечение, собрав 37 американских долларов (2,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что уже второй американец попался на том, что приобрел дорогостоящий автомобиль Lamborghini на государственные выплаты, предоставленные малому бизнесу на преодоление последствий эпидемии коронавируса. Уточняется, что стоимость иномарки составила 200 тысяч долларов.