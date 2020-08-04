Мужчина расплатился за Porsche распечатанным на принтере чеком

Житель американского округа Окалуса, штат Флорида, расплатился за элитный суперкар Porsche поддельным денежным чеком, который распечатал дома на принтере. Об этом сообщает LADbible.

42-летний Кейси Уильям Келли (Casey William Kelley) приобрел Porsche 911 Turbo в официальном дилерском салоне, использовав поддельный чек на 139,2 тысячи долларов (10,3 миллиона рублей) в понедельник, 27 июля. Продавцы поняли, что чек ненастоящий только после того, как покупатель уехал. Они сообщили об угоне в полицию.

На следующий день Келли попытался приобрести трое часов Rolex, предъявив чек на 61,5 тысячи долларов (4,5 миллиона рублей). Однако продавец отказался отдавать товар до того, как сможет обналичить чек. Позже оказалось, что и он был поддельным.

Предприимчивого американца арестовали и поместили за решетку в среду, 29 июля. Он признался полицейским, что подделал чеки на домашнем компьютере, а не получил в банке.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель приобрел спорткар Lamborghini Huracan на средства, которые власти выделили ему в рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в банковском мошенничестве.