Мужчина купил люксовый спорткар и разбил его через полчаса

Англичанин приобрел спортивный автомобиль Lamborghini Huracan Spyder стоимостью больше 17 миллионов рублей и разбил его меньше, чем через полчаса, как только выехал из автосалона. Видео с места происшествия опубликована в четверг, 25 июня, изданием The Sun.

На записи показано, как проезжавшие мимо аварии автомобилисты сочувствуют водителю люксового спорткара. «О, посмотри сюда, это что? Lamborghini?» — спрашивает один из очевидцев произошедшего столкновения.

«Будем надеяться, что он своевременно оформил страховку!» — написал пользователь Twitter Крис Шортланд.

Отмечается, что все произошло в четверг на трассе около Уэйкфилда по направлению к Йоркширу из-за поломки, механической неисправности. Машина на большой скорости перестала работать, в связи с чем мужчине пришлось срочно остановиться. Кроме того, в Lamborghini влетел фургон. В момент столкновения водитель фургона получил несколько легких травм головы, сейчас с ним все нормально.

В 1963 году на севере Италии в районе Болоньи Ферруччо Ламборгини, занимавшийся ранее разработкой тракторов, основал автомобильную компанию Lamborghini. Машины стали символом богатой жизни, а также спортивных гонок. Некоторые спорткары участвовали в гонках 24 часа Ле-Мана и чемпионате FIA GT.

5 мая сообщалось, что в американском городе Огден, штат Юта, пятилетний мальчик угнал автомобиль родителей и проехал несколько километров, прежде чем его остановил сотрудник дорожной полиции. Чтобы доставать до педалей, он сидел на краю сиденья. Ребенок рассказал, что хотел поехать к сестре в Калифорнию. Мальчик также признался, что мечтает купить там Lamborghini, и продемонстрировал дорожному полицейскому содержимое своего кошелька — три доллара (222 рубля).

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