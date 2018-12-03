Лихач на Lamborghini чуть не сгорел

Во Вьетнаме водитель Lamborghini праздновал победу национальной сборной по футболу и чуть не сжег свой автомобиль. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 декабря, после полуфинального матча сборных Вьетнама и Филиппин в рамках чемпионата АСЕАН по футболу. Болельщик, сидевший за рулем Lamborghini, решил сделать победный круг по улицам города в честь футболистов.

На светофоре водитель многократно нажал на педаль газа, из-за чего из выхлопной трубы вырвалось пламя и перекинулось на заднюю часть автомобиля. На ролике слышно, как женщины закричали при виде огня на фаре машины.

В результате на помощь пришли окружившие автомобиль мотоциклисты: они потушили пламя, размахивая над ним кусками ткани.

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