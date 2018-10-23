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Богатый жених предложил возлюбленной руку, сердце и Lamborghini и опозорился

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В Китае девушка отвергла состоятельного ухажера, который при скоплении людей попытался подарить ей дорогую машину и предложил выйти за него замуж. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина пригласил возлюбленную на людную площадь, где были приготовлены подарки, в том числе автомобиль Lamborghini оранжевого цвета. Когда она пришла, молодой человек встал перед ней на колено, протянул букет роз и сделал предложение. Девушка на мгновенье задумалась, а затем ответила: «Извини, не хочу».

«Но у меня есть деньги! — не унимался ухажер. — Я могу купить столько автомобилей, сколько захочешь». Он схватил ее за руку и повторял: «Выходи за меня, выходи за меня». «Ну и что с того, что у тебя есть деньги!» — воскликнула девушка, вырвала руку и быстрым шагом ушла вместе с подругой.

Друзья без особого успеха пытались успокоить неудавшегося жениха. Он бросил букет в одного из снимавших, а потом принялся громить сооружение, которое приготовил для празднования помолвки.

8 октября сообщалось, что на Филиппинах военнослужащий при помощи дорожной полиции инсценировал собственную гибель, чтобы сделать предложение девушке. Когда девушка в слезах побежала к возлюбленному, мужчина «ожил» и вручил ей обручальной кольцо.

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