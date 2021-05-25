Американская актриса и исполнительница Линдси Лохан решила вернуться в кино после долгого перерыва в карьере. Об этом сообщает Variety.

34-летняя артистка появится в новом ромкоме от Netflix, который пока не получил названия. В нем она сыграет избалованную девушку, которая теряет память после катания на лыжах. В описании говорится, что после инцидента, случившегося перед Рождеством, ее героиня «оказывается на попечении красивого "синего воротничка" и его не по годам развитой дочери».

Производство картины начнется в ноябре. Ее режиссером и сценаристом выступит Джейн Дамиан — ранее она продюсировала ленты «Рождественский вальс», «Нервы на пределе» и «Нью-Йоркская Академия современного танца».

Отмечается, что с 2010-х годов Лохан практически перестала сниматься в фильмах. Она переехала из США и проживала то в Европе, то в Дубае. В 2019 году она призналась, что хочет вернуться в Америку. Лохан была известна по фильмам «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу», «Чумовая пятница» и «Крутая Джорджия».