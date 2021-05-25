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В Нидерландах министр экономики ушел в отпуск из-за эмоционального выгорания

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Бас ван Ваут
Бас ван Ваут
Фото: Arenda Oomen / Rijksoverheid

Министр экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван Ваут (Bas van 't Wout) ушел в отпуск по меньшей мере на три месяца из-за эмоционального выгорания. В правительстве страны ему уже пожелали скорейшего выздоровления, сообщается на сайте ведомства.

42-летний ван Ваут занял пост министра экономики и климатической политики в минувшем январе. До этого он в течение полугода занимался вопросами социальной политики и занятости.

Во время отпуска исполнять обязанности ван Ваута будет глава министерства иностранных дел Стеф Блок. При этом его должность займет министр внешней торговли Сигрид Кааг. Из-за большой нагрузки ван Вауту назначили еще одного секретаря: он возьмет на себя ответственность за вопросы энергетики.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель ушла в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи. В течение 28 дней она отдыхала в Альпах. С собой Меркель взяла книгу американской писательницы Сири Хустведт «Дрожащая женщина», посвященную борьбе с неконтролируемыми приступами дрожи.

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