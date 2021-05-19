В Испании разработали курс реабилитации для хронических коррупционеров

В девяти тюрьмах Испании запустили проект по реабилитации осужденных чиновников-коррупционеров, которые не перестают воровать. В течение 11 месяцев они будут проходить групповую терапию, чтобы снова вернуться к привычной жизни, пишет The New York Times.

Над программой реабилитации из 32 сеансов работал тюремный психиатр Серхио Руис. По словам эксперта, в психиатрии широко изучены мотивы поведения преступников, при этом почти нет информации о работе с чиновниками. Руис провел собственное исследование и выяснил, что хроническим коррупционерам свойственны такие качества, как эгоцентризм и нарциссизм, а также стремление создавать исключения из собственных правил.

Свое воровство чиновники объясняют желанием помочь обществу — такое поведение психологи называют «механизмом отчуждения моральной ответственности». «Мы думаем об этих людях, как о жестоких, но это неправильно. У них такая же система ценностей, как и у обычных граждан», — подчеркнул Руис.

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Психиатр надеется, что разработанная им терапия поможет осужденным коррупционерам признать свои недостатки, а также развить в себе смирение и сочувствие. Завершит реабилитацию сессия «восстановительного правосудия» — процедура, во время которой чиновникам придется просить прощения за свои действия. Участие в программе добровольное, однако оно станет дополнительным аргументом, если осужденный попросит об условно-досрочном освобождении.

Уже согласился пройти терапию Иньяки Урдангарин — зять короля Испании Хуана Карлоса I, осужденный за мошенничество. К терапии также присоединится бизнесмен Франциско Корреа, более известный как Дон Вито — фигурант крупного дела о коррупции при госзакупках. Кроме того, в программе реабилитации поучаствует нотариус Карлос Альбукерке, который присвоил 400 тысяч евро благодаря своему деловому положению. Имена других участников пилотного курса не называются.

Глава тюрем Испании Анхель Луис Ортис подчеркнул, что уровень коррупции в стране не превышает аналогичные показатели в других европейских государствах — пять процентов от общего количества всех преступлений. «Испания отличается желанием реабилитировать преступников. Эта инициатива может помочь примерно 2044 осужденным чиновникам», — заключил он.