Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции. Об этом сообщает El Mundo.

Представители бывшего монарха сообщили, что он будет доступен для прокуратуры Испании, правительство одобрило его решение. Согласно информации РИА Новости, монарх уже находится в Доминикане. Предположительно, это не конечная точка его маршрута, и Хуан Карлос может отправиться в Новую Зеландию: в одном из заявлений несколько лет назад он говорил, что эмигрировал бы туда.

Прокуратура проводит расследование, связанное с зарубежными счетами, которые якобы контролирует Хуан Карлос I, — они при этом оформлены на подставных лиц. Согласно Конституции Испании, у короля есть неприкосновенность, по которой его не могут привлечь к уголовной ответственности, однако монарха все же могут судить за действия, совершенные после отречения от престола.

Так, весной 2020-го прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 миллионов евро, которые бывший монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. Помимо этого, прокуратура Испании занимается делом о хищении денег при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Тогда на офшорный счет, который, предположительно, принадлежал Хуану Карлосу, поступило 100 миллионов долларов.

Весной 2020-го сын Хуана Карлоса, нынешний король Испании Фелипе VI, отказался от наследства отца. Это было связано с коррупционным скандалом. Одновременно с отказом от наследства Фелипе лишил отца регулярного денежного пособия.

Хуан Карлоc I был королем 39 лет, с 1975-го. В 2014 году монарху пришлось уйти на покой из-за ухудшившегося здоровья и подмоченной репутации. Одной из причин и того, и другого была неудачная охота на слонов в 2012 году, на которой Хуан Карлос получил тяжелую травму. Общественность возмутило то, что в разгар экономического кризиса король позволяет себе подобные развлечения. Он отрекся от престола в пользу своего сына.