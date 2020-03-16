Испанский король оставил отца без денег за любовь к роскоши и «откатам»

Испанский король Фелипе VI объявил, что откажется от наследства своего отца Хуана Карлоса — монарха, правившего Испанией до отречения от трона в 2014 году. Об этом сообщает BBC News.

Одновременно с отказом от наследства Фелипе лишает отца регулярного денежного пособия. Прежде Хуан Карлос ежегодно получал 194 тысячи евро (16 миллионов рублей). Аналитики, следящие за делами испанской королевской семьи, полагают, что таким образом Фелипе пытается дистанцироваться от бывшего короля и преследующих его скандалов.

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В Испании 82-летнего Хуана Карлоса критикуют за любовь к роскоши, а в Швейцарии подозревают в незаконных финансовых махинациях и получении «откатов» при заключении государственных договоров. СМИ утверждают, что в 2008 году Саудовская Аравия перевела на его офшорный счет 100 миллионов долларов (7,5 миллиарда рублей).

Хуан Карлос I де Бурбон вступил на испанский престол в 1975 году. В 2014 году монарху пришлось уйти на покой из-за ухудшившегося здоровья и подмоченной репутации. Одной из причин и того, и другого была неудачная охота на слонов в 2012 году, на которой Хуан Карлос получил тяжелую травму. Общественность возмутило, что в разгар экономического кризиса король позволяет себе такие развлечения.

В 2019 году сообщалось, что бык ранил в пах и бедро тореадора Гонсало Кабальеро, который встречается с племянницей испанского короля — 19-летней Викторией Федерикой, занимавшей пятое место в очереди на престол.

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