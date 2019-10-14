Бык боднул любовника испанской принцессы в пах

В Испании бык ранил в пах и бедро тореадора, который встречается с племянницей испанского короля. Об этом сообщает издание 20 minutos.

В субботу, 12 октября, 27-летний тореадор Гонсало Кабальеро (Gonzalo Caballero) выступал на мадридской арене «Лас-Вентас» во время празднования Национального дня Испании. Испанец пырнул шпагой в шею быка, однако разъяренное животное дало ему сдачи — боднуло его в ногу и подбросило вверх. Когда Кабальеро упал на арену, бык боднул его в пах, проколов бедренную вену.

Все это происходило на глазах девушки Кабальеро — 19-летней Виктории Федерики, племянницы короля Хуана Карлоса I, занимающей пятое место в очереди на престол.

Раненого тореадора немедленно унесли в больницу при арене, где ему срочно провели двухчасовую операцию. Толпа потребовала, чтобы испанца наградили отрезанным ухом быка за смелость. Другой тореадор отсек у животного ухо, и его отнесли Кабальеро в больницу.

Позже тореадора перевели в отделение интенсивной терапии городской больницы. Сообщается, что он лишь недавно восстановился после полученной ранее травмы паха.

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