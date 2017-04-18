Премьер-министр Мариано Рахой Испании вызван в суд по делу о коррупции

Глава испанского кабинета министров Мариано Рахой даст показания в качестве свидетеля в Национальном суде (НС) по делу о коррупции в правящей Народной партии (НП), получившего название Gürtel. Об этом сообщает El Pais.

Согласно действующему законодательству, все, в том числе и высшие должностные лица государства должны принимать участие в заседаниях НС по решению судей. Дата, когда Рахой будет отвечать на вопросы, пока не определена.

Дело Gürtel — антикоррупционное расследование, в рамках которого выяснилось, что в правящей партии на протяжении многих лет велась двойная бухгалтерия. Главным подозреваемым по этому делу проходит бывший казначей НП Луис Барсенас. В своих показаниях он обвинил высокопоставленных партийных функционеров не только в том, что они знали о существовании

черной кассы, но и в получении из нее вознаграждений.

Рахой все обвинения в свой адрес со стороны Барсенаса опроверг и заявил, что «ошибся в этом человеке». Кроме главы кабинета министров в материалах дела фигурируют имена нескольких министров и глав испанских регионов.

Национальный суд Испании — структура в судебной системе страны, в которой рассматриваются общественно значимые дела в отношении политиков, связанные с коррупцией, терроризмом и так далее.