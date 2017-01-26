Испанский премьер назвал возможную победу Ле Пен катастрофой для Европы

Приход к власти во Франции лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен или же победа партии ультраправых «Альтернатива для Германии» на выборах в бундестаг стали бы катастрофой для Европы. Об этом заявил в четверг, 26 января, премьер-министр Испании Мариано Рахой в интервью радиостанции Onda cero, передает El Mundo.

«Либеральные, народные и социал-демократические партии создали Европу, которая остается лучшим регионом», — сообщил глава испанского правительства, отметив, что «популизм — это дешевая демагогия и вранье».

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Рахой подчеркнул, что в последнее время «наметилась тенденция плохо отзываться о Европе». «Это популизм, который не приводит ни к чему, кроме бедности», — резюмировал он.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года, второй, если понадобится, 7 мая. От правоцентристской партии «Республиканцы» в качестве кандидата на пост главы государства выдвинут бывший глава кабинета министров Франсуа Фийон. Марин Ле Пен будет представлять возглавляемый ею «Национальный фронт». Праймериз социалистов, на которых утвердят кандидата от партии, пройдут 29 января 2017 года.

Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Образованная в 2013 году «Альтернатива для Германии» может впервые пройти в бундестаг. По оценкам экспертов, она наберет не менее 10 процентов голосов избирателей. Для того, чтобы получить места в парламенте, партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер.