Жан-Мари Ле Пен усомнился в шансах дочери на президентских выборах

Основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен усомнился в том, что его дочь, лидер партии Марин Ле Пен выйдет во второй тур президентских выборов во Франции. Об этом сообщает RTL.

Политик напомнил о планах участия в предвыборной гонке бывшего министра экономики Франции Эммануэля Макрона. «Мы не знаем, какого размера достигнет эффект Макрона. Но если будет консолидация, то не исключено, что Марин даже не попадет во второй тур», — заявил Ле Пен, добавив, что всего лишь «делает предположения».

Жан-Мари Ле Пен был исключен из «Национального фронта» в августе 2015 года. Причиной стал ряд его резких заявлений, которые дочь политика сочла неприемлемыми и потребовала отстранить его от должности.

В частности, Ле Пен заявил, что газовые камеры — «всего лишь элемент Второй мировой войны», а бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса, уроженца Испании, он назвал мигрантом.

Выборы главы государства во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. По данным ряда опросов общественного мнения, во второй тур, кроме Марин Ле Пен, имеет шансы пройти ее противник — бывший премьер страны, победитель праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.