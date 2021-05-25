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Девушка с «пицца-лицом» перестала ретушировать снимки и удивилась реакции в сети

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Фото: @emeraldxbeauty

Девушка, чье лицо одноклассники сравнивали с пиццей из-за тяжелой формы акне, перестала использовать фильтры для обработки кожи на фото и удивилась реакции пользователей сети. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, впервые 24-летняя Кадея Сель Хан (Kadeeja Sel Khan) столкнулась с проблемой высыпаний на коже в 11 лет. С тех пор их количество начало быстро увеличиваться, и дерматолог диагностировал ей акне. «В то время я только поступила в среднюю школу и сильно переживала. Я не понимала, почему моя кожа не может быть нормальной, как у других девочек. Я часами размышляла о том, какой была бы моя жизнь без прыщей», — сказала девушка.

Хан призналась, что над ней постоянно издевались из-за внешнего вида. «Меня называли пицца-лицом, уродливой, отвратительной, ходячей болезнью и так далее. Постоянные оскорбления разрушали меня изнутри. Я впала в депрессию и чувствовала, что акне портит мою жизнь. Я плакала каждый день», — поделилась она.

Героиня материала объяснила, что на протяжении нескольких лет она регулярно посещала врача и постоянно пробовала новые лекарства, от обычных кремов местного назначения до антибиотиков. Однако ничего не помогло девушке избавиться от заболевания.

Хан решила перестать бороться с прыщами и начала ретушировать кожу на снимках. «После моего горького опыта в школе я поклялась, что никто и никогда больше не сможет меня оскорбить. Поэтому я начала публиковать свои отфотошопленные фото в Instagram, чтобы люди думали, что у меня чистая кожа. Я редактировала фото до неузнаваемости и получала тысячи комплиментов в свой адрес. Но в один момент я почувствовала себя обманщицей и поняла, что не хочу вносить вклад в ложные стандарты красоты», — подчеркнула она.

Тогда девушка перестала использовать фотошоп и начала публиковать снимки своего лица без ретуши. По ее словам, многие люди писали негативные комментарии насчет ее внешности: «Некоторые пользователи действительно начали оскорблять меня, но, к счастью, слова поддержки я получаю в два раза чаще».

Хан заверила, что отказ от фотошопа изменил ее как личность. Девушка хочет стать примером для подражания, не пропагандируя идеальную внешность. «Вам не нужно быть совершенными, чтобы быть красивыми. Вы красивы, несмотря ни на что. Взрослея, я никогда не думала, что смогу полюбить себя и свою кожу так, как люблю сегодня. И вы полюбите свою», — заключила она.

В феврале методы борьбы с прыщами популярной модели напугали врачей. 25-летняя Джиджи Хадид поделилась секретами по уходу за кожей и способами борьбы с акне и постакне. «Я точечно наношу зубную пасту на воспаления, и они подсыхают. Я могу попасть в ад за то, что говорю это, но это мой метод», — поделилась она. По словам нью-йоркского дерматолога Хайди Уолдорф (Heidi Waldorf), упомянутый Хадид метод не только неэффективен, но также способен спровоцировать возникновение воспалений и нанести вред здоровью.

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