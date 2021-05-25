Огромная стая ядовитых скатов проплыла за спиной рыбака и попала на видео

Житель американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, снял на видео рыбака, который стоял на отмели и не заметил, как позади него проплыла огромная стая ядовитых скатов. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На сделанной 17 мая записи видно, как стая из около 50 восточноамериканских бычерылов проплывает за спиной увлеченного своим делом мужчины. Скаты находились всего в метре от рыбака.

Автор видео Майк МакКарти (Mike McCarthy) рассказал, что в это время года скаты часто проплывают вдоль побережья Флориды. Он ожидал, что стая окажется перед американцем. Но, к его удивлению, ядовитые рыбы проплыли мимо него незамеченными.

МакКарти опубликовал запись на своем канале в YouTube. Видео набрало тысячи просмотров. Один из пользователей написал: «Мне нравится, как они избегают человека и плывут по своим делам. Они похожи на морских птиц». «Как и другие представители дикой природы, они стараются избегать людей... Я не виню их», — отметил другой пользователь.

Восточноамериканские бычерылы часто становятся добычей любителей рыбалки. По всей видимости, попавшая на видео стая на отмели охотилась на ракушки, устриц и ракообразных. У скатов этого вида есть ядовитый шип на хвосте. Они представляют потенциальную опасность для человека, но риск получить травмы от них невелик. Бычерылы вырастают до метра и могут весить до 22 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии сняла на видео более ста редких восточноамериканских бычерылов, которые проплыли перед ней через Большой Барьерный риф вблизи острова Леди-Эллиот. Женщина три года занималась изучением рифа, но никогда не видела этих скатов.