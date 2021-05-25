Премьера выгнали из здания правительства и вынудили принести присягу в палатке

Избранного премьер-министра Самоа Фиаме Наоми Матафа, главу партии «Вера в единого истинного бога» (Faʻatuatua i le Atua Samoa ua Tasi, FAST) выгнали из здания правительства, фактически вынудив ее принести присягу в палатке. Об этом пишет CNN.

С избранием политика завершилось 40-летнее правление Партии защиты прав человека (Human Rights Protection Party, HRPP) и ее главы Туилаепа Саилеле Малиелегаои.

Новый премьер должна была вступить в должность и принести присягу 24 мая, но бывший премьер отказался отдавать власть и не пустил ее в здание правительства. В итоге Матафе пришлось приносить присягу на улице в палатке, прямо возле парламента.

В августе 2020-го британский премьер Борис Джонсон поставил палатку на чужой земле и возмутил фермера. Он на несколько дней приехал на полуостров Эпплкросс, чтобы отдохнуть в арендуемом коттедже, а потом тайком пробрался на чужую территорию и поставил палатку.

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