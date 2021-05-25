Кремль отреагировал на слова главы Коми «Для вас я — Путин»

Слова главы Республики Коми Владимира Уйбы «Для вас я — Путин», которые он произнес во время общения с жителями села Мутный Материк, вырваны из контекста, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 25 мая.

Глава республики говорил, что у руководителя региона есть полномочия и ответственность, пояснил Песков.

Фразой «Для вас я — Путин» Владимир Уйба ответил на возмущения жителей и их желание обратиться к президенту России Владимиру Путину по поводу нефтеразлива на Ошском месторождении. В ходе общения с главой региона жители высказали мнение, что результативнее было бы обратиться «напрямую к Путину».

Специалисты обнаружили утечку 11 мая. Причиной стала разгерметизация трубопровода на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. 18 мая «Лукойл» сообщил, что заканчивает ликвидацию последствий ЧП. Специалисты сообщили, что угрозы источникам питьевого водоснабжения нет.