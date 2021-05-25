Глава Коми ответил на возмущения жителей фразой «Для вас я — Путин»

Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк и их желание обратиться к президенту России Владимиру Путину по поводу нефтеразлива на Ошском месторождении фразой «Для вас я — Путин». Видео встречи губернатора с гражданами опубликовал YouTube-канал «Новая Республика».

Уйба призвал сельчан сформировать «перечень вопросов» по селу, однако уточнил, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью». В ответ жители заявили, что делают это каждый год, некоторые констатировали, что стоит обращаться «напрямую к Путину».

«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — возмутился Уйба, после чего один из присутствующих переспросил: «Вы наш Путин?» Губернатор повторил свои слова: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?»

Ранее 18 мая «Лукойл» сообщил, что заканчивает ликвидацию последствий нефтеразлива на Ошском месторождении. Компания отмечала, что населенным пунктам и объектам экономики, в том числе в Арктической зоне РФ, ничто не угрожает.

Встреча на берегу Печоры в селе Мутный Материк происходила 17 мая после появления в соцсетях видеозаписи стихийного народного схода жителей села, возмущенных последствиями нефтеразлива. Специалисты обнаружили утечку 11 мая 2021 года. Причиной стала разгерметизация трубопровода на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы.

В конце апреля Уйба предложил «пойти выйти» и пообещал «урыть *****» депутата от КПРФ после выступления на заседании республиканского Госсовета. Губернатор позже заявил, что не видит никакого конфликта и повода для обсуждения в ситуации с депутатом от КПРФ. По мнению Уйбы, Михайлов пытается раздуть скандал на пустом месте.