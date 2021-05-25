Россияне раскрыли способы борьбы со стрессом

Самые распространенные способы борьбы со стрессом среди россиян — помощь родственников и друзей, сладости и успокоительные препараты. Такие данные раскрыл холдинг «Ромир», передает РИА Новости.

Общение с друзьями или родственниками помогает 34 процентам россиян (35 процентов мужчин и 34 процента женщин). Больше всего в этой категории людей от 21 до 40 лет (36 процентов).

Сладкое помогает 27 процентам россиян. Среди них 29 процентов женщин и 23 процента мужчин. Такой способ чаще выбирали молодежь и люди среднего возраста от 21 до 40 лет (31 процент).

Еще 19 процентов спасаются от стресса при помощи животных, среди них 18 процентов мужчин и 20 процентов женщин. Чаще всего домашние питомцы помогают людям в возрасте от 51 до 74 лет (22 процента). Алкоголь помогает 15 процентам людей, среди них 24 процента мужчин и 9 процентов женщин. Чаще всего таким способом пользуются люди от 41 до 50 лет (19 процентов).

В исследовании приняли участие более 3500 респондентов- участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что больше половины жителей России испытали стресс в начале 2021 года. Главными его источниками стали рост цен и низкие зарплаты. При этом около 55 процентов респондентов признались, что испытывали беспокойство в 2021 году — годом ранее таких результатов было 79 процентов. Таким образом, уровень стресса снизился, но остался достаточно высоким.