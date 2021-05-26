Культура
 
Последние новости
Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян
Евросоюз поставил под угрозу энергетику Польши
Отмытые деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ
Россиян предостерегли от использования сметаны при солнечном ожоге
Доктор Мясников развеял миф об известной причине набора веса
В Москве вычислили укравших 600 миллионов рублей из депозитариев злоумышленников 
Индонезия придумала способ заработка на очень богатых
Россиянка отдохнула в Абхазии и описала отпуск словами «кот в мешке»
Юрист рассказала о новых субсидиях для россиян
Новости партнеров

Суд оправдал сына Бари Алибасова после драки с экс-директором группы «На-на»

Перейти в «Мою Ленту»
Бари Алибасов-младший и Андрей Назаров
Бари Алибасов-младший и Андрей Назаров
Кадр: Пусть говорят/ YouTube

Савеловский суд Москвы оправдал сына Бари Алибасова Бари Алибасова-младшего после драки с экс-директором группы «На-на» Андреем Назаровым. Об этом в интервью РЕН ТВ рассказал адвокат шоумена Александр Бенхин.

Драка произошла в июле 2020 года на шоу «Пусть говорят», Назаров тогда получил травму головы и подал в суд с требованием компенсировать три миллиона рублей за моральный вред и ущерб здоровью. Алибасов-младший, в свою очередь, вину отрицал, он попросил судью приобщить кадры телеэфира к материалам дела и заявлял, что сам является пострадавшим.

В апреле 2021 года шоумену был вынесен оправдательный приговор, но истец подал на апелляцию. Бенхин отметил, что первое апелляционное заседание должно было состояться две недели назад, однако оппоненты попросили о переносе под «надуманным предлогом», и 25 мая оправдательный приговор был оставлен в силе, решение начинает действовать сразу же.

«Сегодня наконец собрались в суде и победа! Оправдательный приговор устоял. Бари Алибасов-младший полностью невиновен. Это большая профессиональная удача. Мы полностью доказали невиновность подзащитного», — подчеркнул адвокат Алибасова-младшего.

Ранее актриса и бывшая жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на сына продюсера Бари Алибасова-младшего с требованием компенсировать ей моральный вред в размере одного миллиона рублей. По ее словам, шоумен позволял себе в ее адрес публичные оскорбления.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сына Бари Алибасова оправдали за драку с экс-директором «На-на»
Бари Алибасов тайно воссоединился с бывшей женой
Сын Алибасова назвал причину госпитализации отца
Другие материалы рубрики
Культура00:0130 апреля

«Звучит как будто мы бухие рокеры»

Новые звезды русского панка о пьянстве, насилии и погромах
16:4121 мая

Manizha исключили из десятки фаворитов «Евровидения-2021»

15:4721 мая

Актер Павел Деревянко объяснил расставание с женой мужской полигамностью

14:0521 мая

Леди Гага рассказала о беременности после пережитого изнасилования

Культура00:0229 апреля

Есть только маг

Ведьмы, войны и царьпанк в главных фэнтези-сериалах весны
13:2221 мая

Мюзикл «Шахматы» назвали новой достопримечательностью Москвы

12:3721 мая

Режиссер Сергей Соловьев прокомментировал заявления Прокловой о домогательствах

11:3621 мая

Рудковская оценила шансы Manizha на победу в «Евровидении»

Культура00:0228 апреля

Идеальная Подруга и электрошокер для Дональда

Сразу три живых классика выпустили новые романы. Зачем их читать?
09:5521 мая

Актер Фархат Абдраимов умер во время съемок фильма

09:2821 мая

Умер народный художник СССР Таир Салахов

03:1321 мая

Назван номер выступления Manizha в финале «Евровидения»

Россия
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений санитарных норм
Госдума решила запретить уравнивать СССР и Германию во Второй мировой войне
Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Объявлены итоги четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал»
«Он был неоднократно травмирован»
Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?
Все материалы
Мир
Премьера выгнали из здания правительства и вынудили принести присягу в палатке
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
США отказались верить в причастность России к инциденту с самолетом Ryanair
Ряд стран предложили обсудить инцидент с самолетом Ryanair в Совбезе ООН
Зеленая перспектива
 
Белый дом раскрыл темы встречи Байдена и Путина
Все материалы
Бывший СССР
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Цены на электронику вырастут еще сильнее из-за дефицита воды
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
В Госдуме перед выборами пообещали россиянам базовый доход
Тучных свиней обвинили в обрушении цен на мясо
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Главный конкурент Tesla в Китае решил удвоить производство электрокаров
Экспорт лома черных металлов попал под угрозу
Специалисты ожидают крах отрасли из-за пошлин в 90 евро
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
На сотрудника российской колонии завели дело о взятке
Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 70-летняя модель раскрыла секреты привлекательности
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Мужчина раскрыл секрет похудения на 25 килограммов без отказа от вредной пищи
Умирающая от рака 30-летняя женщина исполнила последнюю мечту и вышла замуж
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Принц Гарри и Меган Маркл надоели большинству британцев
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Все материалы
Первый кроссовер Genesis поступил на службу в полицию
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
Определен самый безопасный японский автомобиль
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы