Суд оправдал сына Бари Алибасова после драки с экс-директором группы «На-на»

Савеловский суд Москвы оправдал сына Бари Алибасова Бари Алибасова-младшего после драки с экс-директором группы «На-на» Андреем Назаровым. Об этом в интервью РЕН ТВ рассказал адвокат шоумена Александр Бенхин.

Драка произошла в июле 2020 года на шоу «Пусть говорят», Назаров тогда получил травму головы и подал в суд с требованием компенсировать три миллиона рублей за моральный вред и ущерб здоровью. Алибасов-младший, в свою очередь, вину отрицал, он попросил судью приобщить кадры телеэфира к материалам дела и заявлял, что сам является пострадавшим.

Материалы по теме Брат, братан, братишка Алибасов, Джигурда и уголовники: что известно о «Брате 3» Стаса Барецкого Босоногий и Крутой Пугачева с Киркоровым и секс-символ с сотней женщин: как развлекалась Россия на фоне чеченской войны

В апреле 2021 года шоумену был вынесен оправдательный приговор, но истец подал на апелляцию. Бенхин отметил, что первое апелляционное заседание должно было состояться две недели назад, однако оппоненты попросили о переносе под «надуманным предлогом», и 25 мая оправдательный приговор был оставлен в силе, решение начинает действовать сразу же.

«Сегодня наконец собрались в суде и победа! Оправдательный приговор устоял. Бари Алибасов-младший полностью невиновен. Это большая профессиональная удача. Мы полностью доказали невиновность подзащитного», — подчеркнул адвокат Алибасова-младшего.

Ранее актриса и бывшая жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на сына продюсера Бари Алибасова-младшего с требованием компенсировать ей моральный вред в размере одного миллиона рублей. По ее словам, шоумен позволял себе в ее адрес публичные оскорбления.