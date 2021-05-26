Apple откроют магазин на месте бывшего кафе и монастыря

Американская корпорация Apple откроет в Риме новый магазин под названием Apple Via del Corso. Торговая точка расположится на месте бывшего кафе и монастыря, сообщается на сайте компании.
Открытие состоится 27 мая 2021 года. Магазин занял дворец Palazzo Marignoli недалеко от магистрали Корсо. Здание было построено в 1873 году и служило домом маркиза Филиппо Мариньоли (Filippo Marignoli). Внутри также располагалось кафе Арагно, где предпочитали собираться художники, писатели и актеры. На территории дворца сохранились остатки старинного монастыря Santa Maria Maddalena delle Convertite.
Точка станет для Италии 17-й по счету. Благодаря уникальной локации магазин считается одним из самых значительных реставрационных проектов Apple. Внутри здание выполнено в белом цвете с использованием мрамора. Солнечный свет будет проникать в помещения через большие окна. Одна из особенностей здания — терраса с жасминовыми и оливковыми деревьями. «Мы не можем дождаться, чтобы начать новую главу в Риме с открытия Apple Via del Corso. Новый магазин представляет собой праздник уникальной истории и искусства римской культуры», — отметила старший вице-президент по розничной торговле компании Дейдра О’Брайен (Deirdre O'Brien).
В августе 2020 года Apple анонсировала проект нового розничного плавучего магазина в Сингапуре. Его захотели расположить на воде в заливе Марина-Бэй. Для дизайна выбрали футуристический стиль, а фасад решили покрыть стеклянными панелями с неоновыми элементами. В центре разместят логотип компании в ярко-красном цвете. Магазин должен был стать 512-й по счету розничной точкой Apple Store в мире и третьей в Сингапуре.