Раскрыта игровая консоль от Apple

Apple работает над компактной игровой приставкой. Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер под ником FrontTron.

Блогер ссылается на сообщения с одного из корейских форумов, на котором знакомые с планами американской компании обсуждали будущие релизы Apple. По словам источника, IT-гигант может выпустить гибридную игровую консоль, ближайшим аналогом будущего продукта указывают компактную приставку Nintendo Switch.

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Судя по раскрытым данным, консоль будет иметь специальный процессор, не относящийся к сериям A и M, которые используются в смартфонах, планшетах и компьютерах Apple. Новый чип получит улучшенный графический ускоритель и поддержку трассировки лучей.

Серьезность планов Apple подкрепляет тот факт, что компания уже ведет переговоры с поставщиками контента. В частности, игры для новой приставки может выпустить Ubisoft, с представителями которой в данный момент обсуждается возможность партнерства.

Apple практически не представлена на рынке игровых продуктов. У компании есть запущенный осенью 2019 года сервис Arcade, пользователи которого по подписке имеют доступ к ряду игр. Тайтлы можно запускать на нескольких платформах — iPhone, iPad, Mac, Apple TV.

В декабре 2019 года сообщалось, что Apple может выпустить игровой компьютер. Устройство будет представлено в форм-факторе ноутбука, иметь производительный процессор и большой дисплей. Запланированный девайс тогда оценили в 5000 долларов, то есть около 370 тысяч рублей.