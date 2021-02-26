Apple потребовала раскрыть секреты Steam

Компания Valve по просьбе Apple будет обязана раскрыть информацию о продажах в игровом сервисе Steam. Об этом сообщает издание iMore со ссылкой на аналитика Флориана Мюллера (Florian Mueller).

Раскрытие секретной информации связано с иском компании Epic Games к Apple, в котором она обвинила IT-гигант в монополии на рынке приложений. По словам представителей Apple, данные из сервиса Steam помогут в полной мере показать ситуацию на рынке игр для компьютеров, на котором работает Epic Games. Ранее Valve отказалась предоставлять соответствующую информацию по требованию Apple, однако 24 февраля судья Томас С. Хиксон (Thomas S. Hixson) заявил, что компании придется раскрыть некоторые данные.

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Представители Apple заявили в суде, что в ходе разбирательства необходима информация о тайтлах в Steam. Это вызвано тем, что Epic Games в своих экспертных отчетах упоминает Valve в качестве крупного игрока на рынке. Ранее юристы Valve отклонили требование Apple и заявили, что не хотят делиться агрегированной информацией о тайтлах, доступных в сервисе.

В сообщении уточняется, что Apple хочет получить доступ к статистике общих годовых продаж в Steam, выручке с рекламы, данные о годовом доходе, информации об определенных тайтлах, истории изменения ценника и прочее. В частности, юристы корпорации уверены, что Valve не снизила свой сервисный сбор с 30 процентов. Если информация подтвердится, то компания сможет опровергнуть тезис Epic Games о том, что Apple установила аналогичный сбор в своих магазинах из-за отсутствия конкуренции.

Согласно постановлению суда, первая часть данных должна быть раскрыта к 8 марта. Далее у Valve будет еще 30 дней на то, чтобы предоставить подробную информацию о 436 тайтлах.

Epic Games в середине августа 2020 года обвинила Apple в создании монополии. По словам представителей компании, американская компания создала монополию и пользуется доминирующим положением на рынках распространения приложений в App Store и обработки платежей внутри iOS. Ранее Apple удалила флагманскую игру Epic Games — Fortnite — из App Store.