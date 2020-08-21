Найден способ установить запрещенную Fortnite на iPhone

Пользователи iPhone решили проблему с установкой игры Fortnite на смартфоны. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов, скачать удаленную из App Store игру можно в том случае, если пользователь ранее устанавливал ее на свой девайс. Игру можно найти в истории покупок магазина. Для этого нужно зайти в App Store, перейти в раздел «Покупки» и через поиск найти Fortnite. Таким образом приложение игры можно повторно загрузить из облачного хранилища сервиса.

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Специалисты обратили внимание, что если пользователи не скачивали игру на устройство до ее удаления, то восстановить приложение не получится. Также в сообщении говорится, что данный способ не решает проблему полностью, так как Apple может в любой момент закрыть возможность скачивания фактически запрещенной игры. Также игра, скорее всего, перестанет работать на iOS-устройствах после следующего обновления Fortnite.

Пользователи в комментариях материала подтвердили, что данный способ работает. Также комментаторы заметили, что подобным образом можно восстановить практически любое приложение для iPhone и iPad.

18 августа Apple заявила, что удалит учетную запись разработчика видеоигр Epic Games из App Store, если компания не устранит нарушения. Удаление профиля состоится 28 августа. Ранее Epic Games обвинила американскую компанию в создании монополии на двух рынках — распространения приложений в App Store и обработки платежей внутри iOS. Apple удалила Fortnite из-за добавления ее разработчиками возможности приобретать внутриигровую валюту в обход правил платформы.