В Чечне вооруженные мужчины избили группу экологов и расстреляли их автомобиль

В Чечне 15 вооруженных мужчин напали на группу экологов из Ингушетии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, сотрудники ингушского заповедника «Эрзи» во время планового обхода территории оказались на земле, принадлежащей Чечне. На посту у села Бамут их остановили чеченские полицейские, забрали документы и мобильные телефоны, после чего потребовала покинуть территорию республики.

Когда экологи сели в автомобиль и направились вдоль реки реке Фортанги, протекающей по границе Ингушетии и Чечни, им навстречу вышла группа вооруженных мужчин. Они вытащили сотрудников заповедника из машины, избили и заставили переплыть реку. Пустой автомобиль злоумышленники расстреляли и сожгли.

В МВД Ингушетии отметили, что по факту задержания сотрудников заповедника и повреждения их имущества проводится проверка совместно с МВД Чеченской Республики.