Чеченца задержали после резни в центре Петербурга

Жителя Чечни задержали по подозрению в нападении с ножом в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию.

Резня произошла ночью 3 апреля, поиски подозреваемого заняли меньше суток. По версии следствия, 32-летний житель Чечни в результате конфликта ранил ножом 34-летнего мужчину. Затем подозреваемый вместе с приятелем уехал с места происшествия на автомобиле Ford Focus с номерами Чеченской Республики.

Предполагаемого виновника конфликта задержали около полуночи 3 апреля на улице Чехова. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, однако удалось уточнить, что он был ранен ножом в ходе драки. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.

В июле 2020 года уроженец Чечни Зелимхан Зелимханов с компанией друзей избил в Москве блогера Святослава Коваленко. Конфликт попал в поле зрения главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее ЧГТРК «Грозный» опубликовал видео, на котором Зелимханов принес пострадавшему извинения. Они пожали друг другу руки.