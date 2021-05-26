Снайпер ранил украинского военного в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил, что один из военнослужащих был ранен снайпером в Донбассе. Об этом в среду, 26 мая, сообщает портал «Гордон».

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Киев утверждает, что за прошедшие сутки противник восемь раз нарушил перемирие, применив противотанковые пушки, гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Огонь велся в районе Новомихайловки, Новгородского, Водяного, Светлодарска и других населенных пунктов. Вблизи поселка Березовое украинские военные сбили беспилотник.

Утром 26 мая в районе Авдеевки также стрелял снайпер, один украинский военный получил ранение, рассказали в штабе ООС. Пострадавший госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

В свою очередь, представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские войска за сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрел велся в районе Золотого-5 и села Лозовое. Киевская сторона использовала станковые и ручные противотанковые гранатометы, подствольные гранатометы и стрелковое оружие, пишет «Луганский информационный центр».

На 26 мая запланированы переговоры политических советников «нормандской четверки» в формате видеоконференции.