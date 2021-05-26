Российский космонавт на МКС отремонтировал проткнутый скрепкой скафандр

Российский космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) отремонтировал проткнутый скрепкой скафандр. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Дубров сообщил подмосковному Центру управления полетами, что он закончил ремонт. Так, космонавт загерметизировал отверстие на скафандре резиновой накладкой и проверил, что из него больше не вытекает вода.

Отмечается, что Дубров мог случайно проткнуть мембрану в скафандре, когда проверял его перед предстоящим выходом в космос. Российские космонавты планируют выйти на внешнюю поверхность станции 2 июня.

Ранее сообщалось, что США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС и ее устранения. По словам представителя консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Американский астронавт Сьюзен Хелмс рассказала, что совместная группа была также создана для потенциального недопущения негативных последствий, связанных с данной проблемой.