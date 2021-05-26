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В Турции оценили планы создания государства у границ России

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Специалист по безопасности и терроризму, полковник разведки в отставке Джошкун Башбуг
Специалист по безопасности и терроризму, полковник разведки в отставке Джошкун Башбуг
Фото: Хаял Муаззин

Даже если в Турции сохраняется идея создания так называемого «Великого Турана» — объединения тюркских стран, — она не будет воплощаться без учета современных реалий. Такие планы оценил турецкий специалист по безопасности и терроризму, полковник разведки в отставке Джошкун Башбуг в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По мнению эксперта, Турция действительно пытается наращивать влияние у границ России, в том числе в странах Центральной Азии, с развала СССР. Желание Анкары, в частности, связано с объединением тюркских народов и созданием турецкого государства, так называемого «Великого Турана». Однако, по словам Башбуга, этого не произойдет без ведома и поддержки России и Китая.

Специалист подчеркнул, что все действия Турции в странах Центральной Азии ориентированы на сотрудничество, а не борьбу с Россией. В этой связи Башбуг напомнил о роли Москвы в армянско-азербайджанском урегулировании в Нагорном Карабахе.

«Важно, чтобы вмешательство Запада в [ближневосточный и центральноазиатский] регионы было предотвращено, а региональные проблемы — например, война в Сирии — разрешились. Для этого важно, чтобы такие страны, как Турция, Россия и Иран могли сотрудничать», — заключил эксперт.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР снова начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Война продолжалась до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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