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Мужчина потерял биткоины на 400 миллионов долларов из-за выброшенного ноутбука

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Фото: Unsplash

Мужчина не стал криптомиллионером и впал в депрессию из-за своей матери, которая выбросила его старый сломанный ноутбук. Пользователь портала Reddit рассказал, что на его персональном устройстве хранилась криптовалюта на сумму более 400 миллионов долларов, передает The Sun.

По информации издания, в начале 2010 года мужчина купил 10 тысяч биткоинов, потратив на них около 80 долларов. Тогда же его друзья по колледжу убедили перенести цифровой ключ с адресом хранения криптовалюты с флешки на ноутбук. После окончания учебы неудавшийся миллионер забыл о своем вложении.

Через четыре года, когда криптовалюта взлетела в стоимости, мужчина вспомнил про покупку и отправился в дом матери, чтобы найти свой старый ноутбук. Оказалось, что женщина его выбросила, потому что лэптоп уже давно был поломан.

«Я буквально упал в обморок. Я был зол, сбит с толку, шокирован, разгневан, отрицал, грустил и переживал много других эмоций», — рассказал пользователь Reddit в своем посте. По его словам, упущенная возможность разбогатеть нанесла ему серьезную психологическую травму. Каждый день он думает о том, что мог бы стать криптомиллионером.

Мужчина очень обиделся на мать за то, что та выбросила его ноутбук, который годами хранился в «куче нетронутого хлама». И заявил, что он не может жить счастливо, а растущая стоимость биткоина только усугубляет депрессию. «У меня есть работа, но я ее ненавижу. У меня есть друзья, но мы мало общаемся. И жизнь просто не такая, какой она была раньше»,— рассказал автор поста.

Ранее цена самой популярной криптовалюты — биткоина — обрушилась почти наполовину по сравнению с годовым максимумом. 23 мая биткоин потерял 13 процентов на фоне общей распродажи криптовалют. Его стоимость составила 31,1 тысячи долларов, но через несколько дней скорректировалась до 40 тысяч.

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